Inter U23 multata cos’è successo? La nota del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha multato l’Inter U23 dopo la partita contro la Triestina domenica scorsa. La decisione arriva in seguito a un'analisi dei fatti accaduti in campo, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulla motivazione della sanzione. La società nerazzurra dovrà pagare una multa, mentre i tifosi aspettano di capire cosa abbia portato a questa misura disciplinare.

Inter U23. Il Giudice Sportivo di Serie C è intervenuto dopo la gara disputata domenica dall’ Inter U23 contro la Triestina, comminando una sanzione economica al club nerazzurro. La società è stata punita con un’ammenda di 100 euro in relazione a quanto accaduto sugli spalti durante il match, episodio che ha attirato l’attenzione degli organi disciplinari. Nel mirino è finito il comportamento di una parte dei tifosi interisti presenti nel settore ospiti. Secondo quanto riportato nel provvedimento ufficiale, la quasi totalità dei sostenitori nerazzurri presenti allo stadio si è resa protagonista di un coro ritenuto offensivo, ripetuto più volte nel corso del primo tempo e giudicato non conforme ai regolamenti federali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter U23

Il giudice sportivo ha comunicato nuove sanzioni per l’Inter, che dovrà affrontare alcune multe in vista delle prossime partite di campionato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter U23

Argomenti discussi: FLASH| La decisione del Giudice Sportivo dopo il petardo lanciato ad Audero: multa massima all'Inter, i dettagli; Serie C Girone A .Triestina, ostacolo Inter U23: sfida durissima; Novità dell'ultim'ora per i Quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino: Chivu dà spazio ad un nerazzurro U23; Serie C Girone A, un gol e un punto a testa tra Inter U23 e Pergolettese. A Corti risponde Cinquegrano.

Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzionePrima ammenda nella storia della seconda squadra nerazzurra, multata dopo la trasferta contro la Triestina ... msn.com

Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. Vecchi entra in diffidaCento euro di multa per i cori contro le Forze dell'Ordine. Questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Pro nei confronti della Triesina e dell'Inter Under 23 dopo la partita di domeni ... msn.com

Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. #Vecchi entra in diffida x.com

Il postpartita di Triestina-Inter U23 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=613153 - facebook.com facebook