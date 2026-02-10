Inter-Juve allarme attacco per Spalletti | l’Inter segna quasi il doppio Roma al quarto posto

L’Inter si prepara a sfidare la Juventus con un attacco che sta facendo la differenza. Finora, i nerazzurri segnano quasi il doppio rispetto ai bianconeri, e questa differenza preoccupa molto Spalletti. La partita di sabato sera a San Siro si annuncia come una sfida tra due filosofie di gioco, ma anche tra due attacchi molto diversi. La Juve cerca di trovare soluzioni offensive, mentre l’Inter punta a consolidare la sua supremazia in zona gol.

Il Derby d'Italia di sabato sera a San Siro si preannuncia come una sfida tra filosofie e, soprattutto, numeri offensivi opposti. Mentre l' Inter di Cristian Chivu viaggia a ritmi da record, la Juventus di Luciano Spalletti arriva al big match dovendo fare i conti con quello che il Corriere dello Sport definisce come i "limiti" strutturali del proprio reparto avanzato. Il divario tra le due potenze è certificato dal tabellino: i nerazzurri hanno messo a segno ben 12 reti in più rispetto ai rivali, trascinati da un quartetto composto da Lautaro Martinez, Thuram, Esposito e Bonny capace di produrre complessivamente 29 gol.

