Inter De Carlo contro gli odiatori | Calunnie e cospirazioni ora serve ferocia con la Juve

Dopo il netto 5-0 dell’Inter contro il Sassuolo, le polemiche non si sono placate. De Carlo, uno degli arbitri coinvolti, si scaglia contro gli odiatori che lo attaccano con calunnie e teorie di cospirazione. Ora, l’ex arbitro chiede di essere più deciso, anche con la Juventus, per fermare le accuse e le insinuazioni che stanno alimentando le tensioni in vista del prossimo Derby d’Italia.

Il roboante 5-0 dell’ Inter sul campo del Sassuolo, anziché spegnere le discussioni, ha innescato una nuova ondata di polemiche arbitrali che sta surriscaldando l’attesa per il Derby d’Italia. Al centro della disputa c’è la prima rete nerazzurra, viziata secondo alcuni da un presunto fuorigioco di Thuram, un episodio che ha scatenato quello che Lapo De Carlo, nel suo editoriale su L’Interista.it, definisce senza mezzi termini come “la cavalleria dell’odio compulsivo”. De Carlo denuncia una deriva pericolosa del dibattito sportivo, dove l’incertezza (il “sembra fuorigioco”) viene trasformata in sentenza per alimentare l’engagement sui social e speculare su una classe arbitrale quest’anno definita “fragile e difettosa”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

