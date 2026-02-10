insider trading su mps indagato dg del tesoro

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su un presunto caso di insider trading legato a Monte dei Paschi. È stato iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, che è anche alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di Stefano fa parte del consiglio di amministrazione di Mps dal 2022. La procura sta verificando se abbia usato informazioni privilegiate per trarne vantaggio sul mercato.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano (in foto), alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione del Monte dei Paschi dal 2022. L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici del Tesoro (da cui dipendeva anche la quota in Rocca Salimbeni, ora al 4,8%) è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato a novembre dalla Gdf - quando non era indagato - nell'ambito del risiko bancario. Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo dell'Ops su Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

