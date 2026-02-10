Inno di Italia protagonista | l’omaggio di Saturnino e le nuove lezioni di Morgan dopo il caso Pausini Non è solo di Mameli

L’Inno di Italia torna al centro dell’attenzione dopo la performance di Laura Pausini alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La cantante romagnola ha ricevuto critiche e complimenti, mentre Morgan ha preso posizione con nuove lezioni sulla canzone nazionale, sottolineando che non si tratta solo di Mameli. Nel frattempo, Saturnino ha reso omaggio all’inno con una sua versione. La discussione sull’uso e il significato dell’inno continua a dividere pubblico e addetti ai lavori.

Bologna, 10 febbraio 2026 - Nell'ultima settimana l'Inno d'Italia è stato al centro del dibattito. Partendo dalla performance di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, passando dalle critiche di esperti musicali come il cantautore Morgan fino ai complimenti dei colleghi, come ha fatto Vasco Rossi, rivolti alla cantante romagnola. Saturnino suona "Il Canto degli italiani". Tra gli ultimi post dedicati all'inno c'è quello di Saturnino, bassista di Jovanotti di origini ascolane. Olimpiadi 2026, Morgan demolisce l'inno di Mameli di Laura Pausini: "Sembrava una cosa Disney" La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha lasciato il segno. Olimpiadi 2026, Morgan demolisce l'inno di Mameli di Laura Pausini: "Lei brava a cantare, ma abbiamo scimmiottato una cosa che non ci appartiene" La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, andata in scena il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non smette di far parlare.

