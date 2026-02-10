Ingrato con i nostri soldati Puglia copre la statua di Trump

Il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha coperto la statua di Donald Trump dopo le parole dure pronunciate dal presidente degli Stati Uniti. Trump aveva criticato gli sforzi degli eserciti alleati, inclusa l’Italia, e questa reazione simbolica è arrivata subito, generando molte polemiche.

VAGLI A seguito delle parole molto critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all’impegno sul campo degli eserciti alleati NATO, compreso quello italiano, in queste ore dal comune di Vagli Sotto e dal suo sindaco Mario Puglia arriva una reazione diretta destinata a fare molto discutere. Mario Puglia, infatti, dopo essersi profondamente indignato per questo posizione presa del Presidente degli Stati Uniti ha deciso di oscurare, coprendola quasi per intero con un telo che ne impedisca la vista, la statua in marmo a lui dedicata, attualmente presente nella zona del Bio Parco, vicino al ponte a funi sospese sul Lago dei Fanti di Marina, dove si trovano anche le statue dedicate a Vladlimir Putin, alla VAM e agli Incursori Paracadutisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ingrato con i nostri soldati". Puglia copre la statua di Trump Approfondimenti su Vagli Sotto Donald Trump Il sindaco copre la statua di Trump con un telo: “Inaccettabili parole sull’esercito italiano” Il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha coperto la statua di Trump con un telo. Meloni spettina Trump: "Rispetti i nostri soldati" L'intervento italiano in Afghanistan, che ha comportato il sacrificio di 53 morti e 723 feriti, rappresenta un impegno importante per la sicurezza internazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vagli Sotto Donald Trump Argomenti discussi: Vagli (LU), ‘ingrato con i nostri soldati’: sindaco Garfagnana copre statua di Trump; Ingrato con i nostri soldati. Puglia copre la statua di Trump; Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci day after, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Pozzolo, ex FdI, entra in Futuro nazionale. Vagli (LU), ‘ingrato con i nostri soldati’: sindaco Garfagnana copre statua di TrumpLa statua omaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è esposta al bioparco di Vagli in Garfagnana (Lucca) dal 2017. Trump è stato ingrato ve ... controradio.it TONI NADAL: "ALCARAZ INGRATO!" Ma è possibile cancellare 7 annidi storia in un secondo C'è qualcosa nelle ultime dichiarazioni di Carlos Alcaraz che proprio non è andato giù allo "Zio Toni". Subito dopo aver battuto Djokovic agli Australian Ope facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.