Infortunio Michieletto | frattura rientro ancora

La pallavolo italiana si scontrata di nuovo con un problema inaspettato. Michieletto si è fratturato durante un allenamento e ora dovrà stare fuori a lungo. La sua assenza pesa sul team e lascia molti a chiedersi quanto tempo ci vorrà prima di rivederlo in campo. Intanto, la società cerca di gestire la situazione e valutare i prossimi passi.

