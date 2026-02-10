Infortunio crociato per Samu | salta i Mondiali con la Spagna

Samu si infortuna durante la partita tra Porto e Sporting Lisbona, terminata 1-1. Un grave problema al legamento crociato lo costringerà a saltare i Mondiali con la Spagna. La notizia mette in agitazione la nazionale e i tifosi, che speravano di vederlo in campo. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Nel confronto tra Porto e Sporting Lisbona, conclusosi 1-1, la notizia che arriva dall'infermeria pesa quanto il pareggio sul tabellino. Samu Aghehowa, giovane attaccante spagnolo, ha riportato un infortunio al ginocchio durante l'incontro e, a seguito degli accertamenti, è emersa una lesione grave che ne comprometterà la disponibilità per il resto della stagione. L'episodio mette in luce non solo le difficoltà sul piano sportivo, ma anche l'impatto sulle prospettive internazionali dell'atleta. Durante il match, l'attaccante spagnolo ha riportato un problema al ginocchio. La valutazione clinica successiva ha rilevato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore, condizione che richiederà tempi di recupero significativi.

