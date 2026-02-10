Infortunati Inter Chivu sorride in vista della sfida contro la Juve | due nerazzurri tornano in gruppo! Le ultime

Chivu può sorridere. L’allenatore dell’Inter ha riavuto due giocatori in gruppo dopo settimane di assenza. I due nerazzurri, fondamentali per la prossima sfida contro la Juve, sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. La rosa si sta lentamente riempendo di nuovo, e questa notizia dà speranza in vista di una partita importante. Intanto, l’Inter si gode ancora la vittoria contro il Sassuolo e il record di Lautaro Martinez. Però, ora, la concentrazione è tutta sulla sfida di campionato, che si preannuncia difficile.

