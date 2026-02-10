Infortunati Inter Chivu può sorridere in vista del match con la Juventus per le condizioni di due titolarissimi Tutti i dettagli

L’Inter si prepara alla sfida di sabato sera contro la Juventus, ma la buona notizia arriva da Chivu. Il tecnico può contare su due titolari che stanno bene, un segnale positivo in vista della partita. I giocatori infortunati sono in miglioramento e questo potrebbe fare la differenza per la formazione nerazzurra.

Infortunati Inter, Chivu può sorridere in vista del match con la Juventus di sabato sera per le condizioni di due titolarissimi. Le ultime da Appiano. La Juve si prepara a una delle sfide più delicate della stagione, il derby d’Italia in programma per San Valentino. Mentre i bianconeri affilano le armi alla Continassa, da Appiano Gentile giungono notizie che complicano i piani di Luciano Spalletti. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il club milanese sta vivendo un momento di ritrovata abbondanza a centrocampo proprio in vista del big match di sabato a San Siro contro la formazione torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

