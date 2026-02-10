Indagine Generazioni Connesse | 1 studente su 4 usa i chatbot come confidenti e il 65% lo fa per non provare vergogna
Un quarto degli studenti italiani si affida ai chatbot come confidente, secondo l’indagine Generazioni Connesse. Molti giovani preferiscono parlare con l’intelligenza artificiale per non sentirsi giudicati o vergognarsi. Il 65% di loro usa i chatbot proprio per questo motivo. I dati arrivano dal Safer Internet Day 2026 e mostrano anche un aumento del controllo digitale nelle coppie. I ragazzi cercano spesso l’IA come alternativa per condividere i propri problemi senza paura di essere criticati.
Dati Safer Internet Day 2026: il 26% dei giovani si confida con l’IA per evitare giudizi, mentre nelle coppie cresce il controllo digitale. Sebbene iperconnessi, il 75% degli studenti si sente solo e il 62% invoca l'aiuto della scuola per imparare a staccarsi dagli schermi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
