Incontro pubblico in ricordo delle foibe

Oggi a Roma si è svolto un incontro pubblico per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che si sono raccolte per rendere omaggio a chi ha perso la vita o ha dovuto lasciare le loro case nell’immediato secondo dopoguerra. La giornata si tiene ogni 10 febbraio, giorno scelto per il Ricordo, e serve a mantenere vivo il ricordo di eventi drammatici e delle persone colpite.

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati che, nell'immediato secondo dopoguerra, dovettero abbandonare le loro terre nella ex Jugoslavia. Per l'occasione, l'amministrazione di Vignola ha programmato due iniziative. Innanzitutto, la sindaca Emilia Muratori e l'assessora all'Istruzione Daniela Fatatis hanno inviato una lettera ai dirigenti scolastici del territorio affinché l'importanza e il valore della giornata vengano trasmessi a tutta la comunità scolastica, mentre per domani alle 18,30 è stato organizzato uno specifico incontro pubblico, nella biblioteca comunale, in collaborazione con la Fondazione Fossoli e l'Istituto storico.

