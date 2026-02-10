Incidi inchiostra stampa a Too il workshop di linoleografia

A Piacenza, il centro Too ospita un workshop di linoleografia aperto a tutti. Gli organizzatori vogliono far conoscere questa tecnica di stampa artistica, che da più di cento anni affascina per la sua immediatezza e il lavoro manuale. Durante l’evento, i partecipanti potranno imparare i passaggi fondamentali e mettere le mani sulla gomma di linoleum, creando le proprie opere. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e riscoprire i metodi tradizionali di stampa.

La linoleografia, tecnica di stampa artistica che da oltre un secolo affascina per il suo linguaggio diretto e il forte coinvolgimento manuale, arriva a Piacenza con un workshop aperto al pubblico, ospitato da Too, hub di comunità della città situato in via 24 Maggio 51.

