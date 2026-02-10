Incidente sul lavoro in una villetta della collina di Torino | giovane giardiniere cade in un pozzo

Questa mattina, un giovane giardiniere è caduto in un pozzo nella villetta di Superga, sulla collina di Torino. L’uomo stava lavorando nel giardino quando, per cause ancora da chiarire, è finito nel buco. Sono stati i vicini a sentire le sue urla e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato il giovane e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note.

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in una villetta-cascina privata in strada comunale di Superga, sulla collina di Torino. Un giovane giardiniere è caduto in un pozzo artesiano e per tirarlo fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Torino Collina Incidente sul lavoro a Fregene: giardiniere cade dalla scala e sbatte la testa, è grave A Fregene, un giardiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla scala durante un intervento di potatura. Portoferraio, infortunio sul lavoro: operaio cade nel cantiere di una villetta. Volo di 5 metri, è gravissimo Questa pomeriggio a Portoferraio un operaio di 49 anni è caduto da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere per una villetta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Torino Collina Argomenti discussi: Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Incidente sul lavoro, travolto e schiacciato dalle lamiere: gravissimo; Incidente nel cantiere, corsa in ospedale per un operaio: è gravemente ferito; Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una lastra di metallo davanti ai colleghi. I tentativi disperati di salvarlo, poi la morte. Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio schiacciato da una lastra: è morto Craiu Dinu FlorianUn operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra in un impianto lavorativo nel Milanese ... fanpage.it Schiacciato da uno scaffale, grave incidente sul lavoro in un magazzinoPistoia, è successo intorno alle 7 nella zona industriale di Sant'Agostino ... msn.com Gravissimo incidente sul lavoro all'Elba: operaio cade nel vuoto - facebook.com facebook Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Gra x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.