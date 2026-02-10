Incidente sul lavoro in una villetta della collina di Torino | giovane giardiniere cade in un pozzo

Da torinotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, un giovane giardiniere è caduto in un pozzo nella villetta di Superga, sulla collina di Torino. L’uomo stava lavorando nel giardino quando, per cause ancora da chiarire, è finito nel buco. Sono stati i vicini a sentire le sue urla e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato il giovane e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note.

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in una villetta-cascina privata in strada comunale di Superga, sulla collina di Torino. Un giovane giardiniere è caduto in un pozzo artesiano e per tirarlo fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Torino Collina

Incidente sul lavoro a Fregene: giardiniere cade dalla scala e sbatte la testa, è grave

A Fregene, un giardiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla scala durante un intervento di potatura.

Portoferraio, infortunio sul lavoro: operaio cade nel cantiere di una villetta. Volo di 5 metri, è gravissimo

Questa pomeriggio a Portoferraio un operaio di 49 anni è caduto da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere per una villetta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Collina

Argomenti discussi: Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Incidente sul lavoro, travolto e schiacciato dalle lamiere: gravissimo; Incidente nel cantiere, corsa in ospedale per un operaio: è gravemente ferito; Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una lastra di metallo davanti ai colleghi. I tentativi disperati di salvarlo, poi la morte.

incidente sul lavoro inIncidente sul lavoro nel Milanese, operaio schiacciato da una lastra: è morto Craiu Dinu FlorianUn operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra in un impianto lavorativo nel Milanese ... fanpage.it

incidente sul lavoro inSchiacciato da uno scaffale, grave incidente sul lavoro in un magazzinoPistoia, è successo intorno alle 7 nella zona industriale di Sant'Agostino ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.