Incidente in autostrada nel Milanese | nove persone ferite dopo un ribaltamento

Lunedì sera sull’autostrada A4 tra Trezzo Sull’Adda e Cavenago Cambiago, un’auto si è ribaltata, causando il ferimento di nove persone. Sul posto sono arrivate sei ambulanze, due automediche, vigili del fuoco e polizia stradale. La scena era caotica, con mezzi di soccorso che lavoravano per stabilizzare i feriti e gestire il traffico. Nessuno dei coinvolti sembra in pericolo di vita, ma l’incidente ha provocato disagi e code sulla strada. Le cause del ribalt

Sei ambulanze, due automediche e poi diversi mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale. La scena sull'Autostrada A4, nel tratto tra le uscite Trezzo Sull'Adda e Cavenago Cambiago, lunedì sera, sembrava di quelle da far temere il peggio. Invece per fortuna, l'incidente, avvenuto.

