Incidente a Rialto il pilota sotto choc | Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche

Questa mattina a Rialto si è verificato un grave incidente. Un lancione di Alilaguna ha investito due gondole e ha urtato un palazzo. Il comandante dell’imbarcazione è ancora sotto choc e racconta di aver pensato solo a girare il volante e schivare le barche. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i soccorritori che sono ancora sul posto per gestire le conseguenze dell’incidente.

L'incidente di domenica mattina a Rialto, che ha visto un lancione di Alilaguna schiantarsi contro due gondole e un palazzo, ha gettato nello sconforto il comandante dell'imbarcazione, ancora profondamente scosso e in stato di shock post-traumatico. Le sue prime parole, rilasciate dopo le cure presso l'ospedale Civile di Venezia, descrivono un'esperienza al limite dell'inimmaginabile: un mezzo completamente ingovernabile e la necessità di reagire d'istinto per evitare il peggio. L'evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della navigazione nel Canal Grande e sulla fragilità di un sistema che deve convivere con un flusso turistico in costante aumento.

