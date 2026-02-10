Incidente a Rialto il pilota sotto choc | Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Rialto si è verificato un grave incidente. Un lancione di Alilaguna ha investito due gondole e ha urtato un palazzo. Il comandante dell’imbarcazione è ancora sotto choc e racconta di aver pensato solo a girare il volante e schivare le barche. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i soccorritori che sono ancora sul posto per gestire le conseguenze dell’incidente.

L’incidente di domenica mattina a Rialto, che ha visto un lancione di Alilaguna schiantarsi contro due gondole e un palazzo, ha gettato nello sconforto il comandante dell’imbarcazione, ancora profondamente scosso e in stato di shock post-traumatico. Le sue prime parole, rilasciate dopo le cure presso l’ospedale Civile di Venezia, descrivono un’esperienza al limite dell’inimmaginabile: un mezzo completamente ingovernabile e la necessità di reagire d’istinto per evitare il peggio. L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della navigazione nel Canal Grande e sulla fragilità di un sistema che deve convivere con un flusso turistico in costante aumento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Rialto Incidente

Incidente a Rialto, lancione contro le gondole: aperta l?inchiesta, il pilota era solo a bordo. Ecco perché

Un incidente si è verificato questa mattina a Rialto, quando un lancione ha travolto alcune gondole in mezzo al canale.

Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: «Siamo stati sbalzati in aria, ho pensato di morire»

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, coinvolgendo due treni che sono deragliati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rialto Incidente

Argomenti discussi: Incidente in Canal Grande, scoppia il dibattito: Troppi mezzi e troppi rischi; Incidente a Rialto, guasto imprevedibile, quel battello è nuovo; Vaporetto Alilaguna in avaria urta due barche a Rialto: il video; Venezia, motoscafo in avaria si schianta contro due gondole sul Canal Grande: quattro persone finiscono in acqua.

incidente a rialto ilIncidente a Rialto, lancione contro le gondole: aperta l’inchiesta, il pilota era solo a bordo. Ecco perchéVENEZIA - Sette turisti, due gondolieri, un pilota di lancione. E poi due gondole sfasciate, un mototopo speronato, una barca di Alilaguna rimasta senza prua, danni ancora tutti da calcolare ... ilgazzettino.it

incidente a rialto ilIncidente a Rialto, i gondolieri: «Impossibile bloccare la circolazione, serve il 'cavetto salvavita'»VENEZIA - In quella che poteva essere una strage, Aldo Reato, ex presidente dei gondolieri, ora consigliere comunale delegato alla Valorizzazione della gondola nel sistema di ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.