Quando non riusciva a rubare auto o a fare furti, il ladro piromane appiccava incendi per vendetta. La polizia lo ha individuato e denunciato in poche ore. Ora si trova in manette e rischia una lunga pena.

Quando non riusciva a rubare le auto o ad effettuare furti appiccava gli incendi per sfregio. Il ladro piromane, però, ha avuto vita breve. Gli investigatori dell’Arma di Pedaso, supportati dai militari del Radiomobile di Fermo, hanno incastrato il 48enne di Altidona, già noto alle forze dell’ordine. La genesi dei fatti nella notte del 20 dicembre 2025, quando a seguito di numerose segnalazioni di incendi in atto, pervenute al 112 da alcuni residenti, i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco di Fermo, sono intervenuti ad Altidona, precisamente in via Roma e in via Cavour. Nel corso dei sopralluoghi, i militari dell’Arma hanno appurato che era andata distrutta dalle fiamme una Maserati Grecale, con innesco partito dagli pneumatici, di proprietà di un uomo del posto, posteggiata in via Roma, mentre in via Cavour un altro incendio era stato appiccato all’esterno di un magazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendi e furti d’auto, denunciato

Approfondimenti su Incendi Furti

La polizia di Sarno ha scoperto un deposito di auto rubate.

La Polizia di Stato di Salerno ha denunciato un 18enne di Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CAE LA BANDA DE LOS MENORES - ROBAN Y CHOCAN - #REC

Ultime notizie su Incendi Furti

Argomenti discussi: Altidona, notte di incendi e furti: denunciato un 48enne dopo una rapida indagine dei Carabinieri; Incendi e furti ad Altidona: individuato e denunciato un 48enne residente in zona - Tutte le notizie della provincia di Fermo; Maserati a fuoco, schianto e black out: il piromane di Altidona incastrato dalle spycam, è un 48enne; Auto incendiate, furti e blackout nel centro storico: 48enne denunciato.

Incendi e furti ad Altidona: denunciato un 48enne dopo un’indagine lampoRoghi, veicoli danneggiati e blackout nel centro storico: in meno di 24 ore i Carabinieri ricostruiscono i fatti e denunciano un residente di 48 anni ... lanuovariviera.it

Auto incendiate, furti e blackout nel centro storico: 48enne denunciatoIl folle raid ad Altidona Una serie di episodi criminali che hanno scosso la cittadina di Altidona nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2025 si è conclusa con la denuncia di un 48enne ... youtvrs.it

Rapine, incendi, infiltrazioni mafiose, furti, parla il sindaco: "Questo tipo di indagini richiedono pazienza, seguire indizi e costruire un solido quadro accusatorio" facebook