Inaugurazione dell’anno accademico La lectio di Paola Di Nicola Travaglini

Questa mattina alle 10.30 si tiene l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 nell’aula magna dell’Università per Stranieri. La cerimonia si svolge con la lectio di Paola Di Nicola Travaglini, che apre ufficialmente il nuovo anno accademico. Studenti e docenti si riuniscono per ascoltare il discorso e dare il via ai programmi di studio.

Oggi alle 10.30 nell’aula magna dell’ Università per Stranieri l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026. Ad aprire la cerimonia sarà il rettore Tomaso Montanari con la sua relazione; a seguire gli interventi di Rachele Matteucci, rappresentante degli studenti, Claudia Guerrini del personale tecnico-amministrativo, Rossella Menna dell’osservatorio per la precarietà e di Nicoletta Vettori, consigliera di fiducia. La lezione inaugurale sarà tenuta dal giudice Paola Di Nicola Travaglini su ’Il linguaggio e i pregiudizi discriminatori come concausa della violazione dei diritti umani delle donne’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

