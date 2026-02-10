Inaugurata la Giornata di Raccolta del Farmaco | si può donare in 162 farmacie veronesi

Questa mattina è stata aperta ufficialmente la XXVIa Giornata di Raccolta del Farmaco a Verona. Per una settimana, fino a lunedì 16 febbraio, i cittadini possono donare medicine non usate in 162 farmacie della provincia. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus, mira a raccogliere farmaci da consegnare a chi ne ha bisogno. La raccolta si fa in modo semplice: basta portare le medicine che non si utilizzano più e lasciarle nelle farmacie partecipanti.

È stata inaugurata martedì 10 febbraio la XXVIa edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco a cura della Fondazione Banco Farmaceutico onlus che si svolgerà in 162 farmacie di tutta la provincia di Verona fino a lunedì 16 febbraio.Durante tutta la settimana sarà possibile acquistare nelle 162.

