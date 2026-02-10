Inalca incendio e ricollocazioni | accordo per 82 dipendenti proroghe e trasferimenti in Emilia Romagna

Reggio Emilia torna a respirare dopo l’incendio che ha colpito lo stabilimento di via Due Canali. I sindacati hanno appena approvato all’unanimità un accordo che garantisce il ricollocamento di 82 dipendenti, con proroghe e trasferimenti in Emilia Romagna. La notizia arriva a poco più di un anno dal rogo che aveva messo a rischio il futuro dello stabilimento e dei lavoratori. Ora si lavora per ricostruire e mantenere i posti di lavoro.

Reggio Emilia è al centro di una svolta per i lavoratori Inalca. Un accordo, approvato all'unanimità dai sindacati, prevede il ricollocamento di 82 dipendenti all'interno dell'azienda, dopo il devastante incendio dello stabilimento di via Due Canali, avvenuto tra il 10 e l'11 febbraio dello scorso anno. L'intesa offre diverse opzioni per i 164 dipendenti inizialmente dichiarati in esubero, tra cui proroghe della cassa integrazione, incentivi all'uscita e percorsi di ricollocamento. L'accordo, siglato dopo un anno di incertezza e preoccupazione per il futuro dei lavoratori, è stato illustrato ieri sera ai dipendenti nell'auditorium Simonazzi della sede Cisl in via Turri.

