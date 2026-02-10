In ricordo di Giovanno Palatucci eroico Questore di Fiume

A Montella si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, il Questore di Fiume considerato un eroe. L’evento si è svolto al Comune e ha visto la partecipazione di diverse istituzioni locali, tra cui la scuola intitolata a Palatucci, la Questura di Avellino e il Circolo Culturale Santa Croce. La giornata ha portato insieme cittadini e rappresentanti pubblici per onorare la memoria di chi ha rischiato tutto per aiutare gli altri durante uno dei periodi più difficili della storia.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Montella (AV), si è svolta la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, eroico Questore di Fiume, organizzata dall’ Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” in collaborazione con la Questura di Avellino, il Comune di Montella e il Circolo Culturale Cristiano “Santa Croce”. All’evento ha preso parte il Questore della Provincia di Avellino, Dr. Pasquale Picone, che ha voluto celebrare il ricordo di Palatucci nella sua terra natia, alla presenza dei familiari. Hanno partecipato, inoltre, le autorità civili e militari della Provincia di Avellino, nonché rappresentanti dell’ ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione “Ciriaco di Roma”, dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri di Montella e dell’ Associazione Marinai d’Italia di Avellino, la cui presenza ha testimoniato il valore del passaggio di memoria e ideali alle future generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In ricordo di Giovanno Palatucci eroico Questore di Fiume Approfondimenti su Giovanni Palatucci Commemorata la morte dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci La commemorazione dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci si è svolta questa mattina a Parma, presso la Questura. Alla Villa comunale ricordato il valore di Palatucci, ex questore di Fiume e "Giusto tra le nazioni" Questa mattina alla Villa comunale di Reggio Calabria si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume deportato dai nazisti a Dachau, dove morì nel 1945 a soli 36 anni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Cerimonia commemorativa in ricordo di Giovanni Palatucci; Nel ricordo di Giovanni Palatucci, un convegno per sensibilizzare i giovani contro le discriminazioni; IN RICORDO DI GIOVANNI PAPINI. Sabato alla Fondazione POMA; Un albero per la memoria, Carpaneto rende omaggio a Giovanni Palatucci. Il ricordo di Giovanni Palatucci, Giusto tra le NazioniA 81 anni dalla scomparsa, la Polizia di Stato ha ricordato oggi, con celebrazioni nelle questure di tutta Italia, Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia e questore reggente di Fiume. Con l’accusa ... poliziadistato.it I compagni di classe ricordano Giovanni Tamburi: La sua anima continua a vivere con noiInizia così la lettera che i compagni di scuola del liceo scientifico Augusto Righi di Bologna hanno scritto per GiovanniTamburi, uno dei 41 giovani morti nella strage di Crans-Montana, e che è stata ... rainews.it Giovanni Palatucci, ha anche un forte legame con Benevento perché nel 1925/26 fu alunno del liceo classico “Pietro Giannone” di Benevento la cui aula magna è stata a lui intitolata. - facebook.com facebook 10 febbraio: la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.