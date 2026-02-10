in ricordo di giovanni palatucci eroico questore di fiume

Al Comune di Montella si è svolta una cerimonia semplice ma sentita per ricordare Giovanni Palatucci, l’eroico Questore di Fiume. Organizzata dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” e con il patrocinio di altri enti locali, la commemorazione ha riunito insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Nessun discorso ufficiale, solo qualche parola di ricordo e un momento di silenzio per onorare la memoria di chi ha rischiato la vita per salvare tante persone durante la guerra.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Montella (AV), si è svolta la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, eroico Questore di Fiume, organizzata dall’ Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” in collaborazione con la Questura di Avellino, il Comune di Montella e il Circolo Culturale Cristiano “Santa Croce”. All’evento ha preso parte il Questore della Provincia di Avellino, Dr. Pasquale Picone, che ha voluto celebrare il ricordo di Palatucci nella sua terra natia, alla presenza dei familiari. Hanno partecipato, inoltre, le autorità civili e militari della Provincia di Avellino, nonché rappresentanti dell’ ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione “Ciriaco di Roma”, dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri di Montella e dell’ Associazione Marinai d’Italia di Avellino, la cui presenza ha testimoniato il valore del passaggio di memoria e ideali alle future generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

