In onda quando si può arriva il telegiornale del Bartoccio | prima puntata con sorpresa

Questa sera va in onda un nuovo tipo di telegiornale, con il burattino del Bartoccio che torna in scena come inviato speciale. Creato da Mario Mirabassi, il pupazzo si presenta in veste di giornalista e intervista politici e personaggi di spicco, mentre Rosa conduce il programma. La prima puntata sorprende per il tono satirico e la freschezza dell’idea, portando un po’ di colore e ironia nel panorama televisivo locale.

Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista 16, il reality che mette alla prova la nascita dell'amore tra sconosciuti.

