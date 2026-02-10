In Italia 30.000 stranieri non condannati sono liberi | tutti i numeri e le falle del sistema

In Italia ci sono circa 30.000 stranieri che non sono condannati, ma nemmeno sono in carcere. Sono in una zona grigia del sistema penale, tra libertà e detenzione. Questi individui non sono in prigione, ma restano comunque sotto controllo, spesso senza una condanna definitiva. La loro presenza mette in luce alcune falle del sistema giudiziario e le difficoltà nel gestire questa fetta di persone. La questione apre un fronte delicato che merita attenzione, anche perché molti di loro potrebbero trovarsi in situazioni di vulnerabilità.

Non sono in carcere e non sono neppure fuori dal sistema detentivo. Sono nel mezzo. In un’area poco raccontata ma molto ampia del radar penale. Da quando Marta Cartabia ha messo mano alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, alle misure di sicurezza e alle misure di comunità, la pena ha cambiato indirizzo. Si è spostata sul territorio, nelle città, si è mimetizzata nella vita quotidiana, è diventata una presenza silenziosa che accompagna chi l’ha ricevuta mentre cammina per strada, prende un autobus, entra in un ufficio pubblico e torna a casa la sera. Oppure mentre torna a commettere reati. 🔗 Leggi su Panorama.it

