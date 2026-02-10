Più di 30.000 stranieri sono attualmente condannati, ma non sono in prigione. Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia, anche se ancora non sono dietro le sbarre. Molti di loro hanno commesso reati considerati lievi o non trovano posto nelle carceri. La situazione mostra come il sistema penitenziario fatichi a contenere tutti i condannati.

Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia ma restano fuori dal carcere, o per aver commesso reati cosiddetti lievi o perché non c’era posto nelle strutture. Il 20% di questi soggetti non è nato in Italia: un esercito di «invisibili» pronti a delinquere. Ci sono trentamila stranieri condannati per reati più o meno gravi che non stanno in prigione ma sono lasciati liberi di circolare nelle nostre città e, spesso, di tornare a delinquere. Il ministero della Giustizia li classifica con una dicitura un po’ oscura, ossia «adulti in area penale esterna», un modo burocratico-ministeriale per dire che semplicemente non sono rinchiusi in una cella. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In giro 30.000 stranieri condannati

Approfondimenti su Oltre 140000

La Danimarca ha deciso di espellere i cittadini stranieri condannati per reati gravi e che hanno scontato almeno un anno di carcere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SS Division in France, Das Reich

Ultime notizie su Oltre 140000

Argomenti discussi: La presentazione della MotoGP a Kuala Lumpur: tutto quello che c'è da sapere; Palermo pronta ad accogliere il IV Giro Podistico Internazionale Trofeo della Legalità Rotary; Pescara: Regista parte per un viaggio di 30.000 km verso la Cina senza mai prendere un aereo; De Laurentiis cittadino onorario di Napoli! CdM: a stretto giro Manfredi gli darà la cittadinanza - CalcioNapoli24 | CN24.

Piccolo commento riguardo inaugurazione olimpiadi invernali "IN ITALIA" Perché chiamare artisti stranieri... Con tutto il rispetto.... "Nel blu dipinto di blu" poteva essere interpretato da chi da 16 anni porta con orgoglio e successo questa canzone in giro per il m x.com

L'ottanta per cento degli stranieri con profili di pericolosità sociali e usciti dai Centri di permanenza per il rimpatrio a causa della mancata convalida dell'autorità giudiziaria, torna a delinquere nel giro di poco tempo. Un dato più che allarmante contenuto nel facebook