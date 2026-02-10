In giro 30.000 stranieri condannati

Più di 30.000 stranieri sono attualmente condannati, ma non sono in prigione. Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia, anche se ancora non sono dietro le sbarre. Molti di loro hanno commesso reati considerati lievi o non trovano posto nelle carceri. La situazione mostra come il sistema penitenziario fatichi a contenere tutti i condannati.

Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia ma restano fuori dal carcere, o per aver commesso reati cosiddetti lievi o perché non c’era posto nelle strutture. Il 20% di questi soggetti non è nato in Italia: un esercito di «invisibili» pronti a delinquere. Ci sono trentamila stranieri condannati per reati più o meno gravi che non stanno in prigione ma sono lasciati liberi di circolare nelle nostre città e, spesso, di tornare a delinquere. Il ministero della Giustizia li classifica con una dicitura un po’ oscura, ossia «adulti in area penale esterna», un modo burocratico-ministeriale per dire che semplicemente non sono rinchiusi in una cella. 🔗 Leggi su Laverita.info

