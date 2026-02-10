In Giappone apre un bar per chi vuole licenziarsi | offre consulenze e consigli lavorativi

A Tokyo apre un bar rivoluzionario che aiuta chi vuole lasciare il lavoro. Le persone possono entrare, parlare con esperti e ricevere consigli prima di prendere una decisione così importante. È un locale pensato per chi cerca supporto e vuole sfogarsi, senza sentirsi soli. La novità sta attirando molti curiosi, italiani e stranieri, che vogliono capire come affrontare un momento di cambiamento professionale.

Quante volte, usciti da lavoro, avete avuto solo voglia di sfogare lo stress al bar? In Giappone è nata un'idea super innovativa: un bar pensato per coloro che vogliono licenziarsi, in cerca di consulenze e consigli professionali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

