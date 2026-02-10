In Consiglio è scontro Fatti grossi errori Il Pd | Serve rispetto

Questa mattina in Consiglio comunale il dibattito sul ‘cubo nero’ si è acceso di nuovo. I consiglieri si sono scambiati accuse dure, con il Pd che chiede più rispetto. La discussione si è concentrata sulle polemiche legate all’edificio sorto al posto del Teatro Comunale, ora al centro di un’indagine giudiziaria. La tensione è salita e la questione sembra lontana dall’essere risolta.

Il Consiglio comunale è tornato a discutere del ’cubo nero’, l’edificio sorto al posto del Teatro Comunale, al centro di un acceso dibattito politico dopo lo sviluppo delle indagini giudiziarie. La discussione è nata da una domanda di attualità di Guglielmo Mossuto (Lega), che ha chiesto chiarimenti sul ruolo degli uffici comunali e sull’iter autorizzativo. L’assessora all’urbanistica, Caterina Biti, ha invitato a "contenere il dibattito tecnico e politico nei limiti del doveroso rispetto della magistratura, delle indagini e delle persone coinvolte". Biti ha ribadito la fiducia dell’amministrazione nella magistratura e negli uffici comunali, auspicando che i dipendenti possano chiarire rapidamente la propria posizione: "Siamo convinti che il lavoro degli inquirenti accerterà i fatti con rigore e ricostruirà in modo inequivocabile la vicenda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

