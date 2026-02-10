Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1000 metri femminili di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. Laolandese ferma il cronometro a 1:12.31, battendo le avversarie Femke Kok e Miho Takagi. La vittoria le permette di stabilire anche il nuovo record olimpico e di scoppiare in lacrime dopo il traguardo.

Nei 1000 metri femminili di speed skating, Jutta Leerdam sigla l'impresa: con un tempo di 1:12.31 batte la compagna di squadra Femke Kok e la leggenda giapponese Miho Takagi e si prende la medaglia d'oro facendo pure il record olimpico! Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Impresa Leerdam! Medaglia d'oro e record olimpico: le lacrime dopo la vittoria

La pattinatrice olandese Irene Schouten ha sferrato un colpo storico nei 1000 metri di speed skating ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Jutta Leerdam conquista l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Jutta Leerdam, la fidanzata di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating e fa il record olimpico: storia di una icona social diventata leggenda sportivaGrazie a una prova fisica devastante, l'atleta olandese Jutta Leerdam ha vinto l'Oro alle Olimpiadi Invernali 2026 nei 1000 metri dello Speed Skating ... vogue.it

Jutta Leerdam vince l'oro nel pattinaggio di velocità e il fidanzato scoppia a piangere #SportMediaset facebook