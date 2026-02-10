Importuna due ragazze sull’autobus poi aggredisce due autisti

Un giovane di Pieve di Bono ha molestato due ragazze sull’autobus e poi ha aggredito due autisti. La polizia ha concluso le indagini e lo ha denunciato a piede libero. Ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa serie di comportamenti violenti.

Si è conclusa con una denuncia a piede libero l'indagine condotta nelle scorse settimane dai carabinieri di Pieve di Bono e di Tione, che hanno identificato e rintracciato un ragazzo del posto ritenuto responsabile di aver importunato due ragazze e aggredito gli autisti del bus, entrambi dipendenti della società Trentino Trasporti S.p.A. Secondo le prime ricostruzioni, una volta salito sul mezzo il giovane avrebbe iniziato a importunare due ragazze. Alla richiesta degli autisti di scendere, lui avrebbe reagito aggredendoli e prendendoli a calci. Uno di loro ha riportato ferite guaribili con 10 giorni di prognosi.

