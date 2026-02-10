Impegno ed entusiasmo Milan soddisfatto di Füllkrug | riscatto in vista? La situazione

Niclas Füllkrug sta dimostrando impegno e entusiasmo in allenamento. Il Milan è soddisfatto delle sue prestazioni e valuta se confermarlo anche per la prossima stagione, con un investimento di circa 5 milioni di euro. Il riscatto potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni, aprendo uno spiraglio di speranza per il suo riscatto.

Secondo il 'CorSport', l'eventuale riscatto del cartellino a titolo definitivo dipenderà dal rendimento che l'ex Werder Brema e Borussia Dortmund avrà nelle 15 partite che rimangono da qui a fine stagione. Il suo eventuale futuro in rossonero, dunque, dipenderà dalle prestazioni che 'Fülle' offrirà al Milan, dal comportamento che avrà a Milanello, dall'entusiasmo che l'esperto bomber trasmetterà in queste settimane alla squadra. Il Milan spera che Füllkrug possa essere ancora, spesso, decisivo così come è stato con il colpo di testa nel finale del match di 'San Siro' contro il Lecce.

