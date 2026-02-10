Imparare con l’AI | i 5 strumenti indispensabili di Google che aiutano genitori e ragazzi

L’intelligenza artificiale sta entrando nelle case e nelle scuole in modo rapido. Google ha appena lanciato cinque strumenti pensati per aiutare genitori e ragazzi a imparare e a trovare risposte, anche se molti ancora faticano a capire come funzionano. La tecnologia si fa strada nelle abitudini quotidiane, diventando un alleato per studenti e famiglie.

L ’intelligenza artificiale è entrata nelle vite dei ragazzi con una naturalezza che spesso spiazza gli adulti. Non come gioco futuristico, ma come strumento quotidiano di apprendimento, di studio, di creatività. Ed è proprio questo il punto: l’AI non è più “il dopo”, è il presente. Per questo, in occasione del Safer Internet Day, il tema non è se vietarla o temerla, ma come accompagnare bambini e adolescenti a usarla senza smarrirsi. A dirlo non sono solo educatori e psicologi, ma anche i dati. Un recente studio condotto da Ipsos rivela che la motivazione principale che spinge le persone a utilizzare l’AI non è l’intrattenimento, bensì la possibilità di imparare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

