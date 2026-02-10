Dusan Ilic, preparatore atletico della nazionale serba e amico di Vlahovic, fa sapere che il bomber della Juventus potrebbe lasciare Torino. Secondo lui, Vlahovic potrebbe finire al Barcellona, anche se il giocatore ha un grande affetto per l’Italia. La decisione si prende tra qualche mese, quando scadrà il suo contratto. Intanto, il futuro dell’attaccante resta in bilico.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, gioca nella Juventus dal gennaio 2022, quando fu acquistato dalla Fiorentina (dove aveva trascorso tre stagioni e mezza, dal 2018 in poi, segnando 49 gol in 108 partite), per 91 milioni di euro, commissioni incluse. In bianconero, Vlahovic ha messo a segno, finora, 64 reti in 162 gare ma il percorso nella 'Vecchia Signora' sembra essere giunto al termine. Il 30 giugno prossimo, infatti, scadrà il contratto del nativo di Belgrado e con tutta probabilità non sarà rinnovato. Un po' per l'alto stipendio (12 milioni di euro, bonus inclusi) percepito a stagione, un po' perché c'è la sensazione che si stia per concludere un capitolo importante nella carriera di Vlahovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ilic: “Vlahovic? Per me andrà al Barcellona. Ama il vostro Paese, ma ora …”

Approfondimenti su Vlahovic Juventus

La possibilità che Dusan Vlahovic lasci la Juventus si fa sempre più concreta.

La Juventus aspetta con ansia il ritorno di Dusan Vlahovic, che dovrebbe rientrare in campo a marzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FC Barcelona: Vlahovic funcionaría muy bien #vlahovic #flick #fcbarcelona #fichajes #barca

Ultime notizie su Vlahovic Juventus

Argomenti discussi: Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, ecco dove andrà: parla chi gli ha cambiato la vita; Vlahovic via dalla Juve? Il preparatore della Serbia Ilic non ha dubbi: Andrà al Barcellona, per me. Poi il commento sui tempi di recupero dell'attaccante; Vlahovic via dalla Juve? Il preparatore della Serbia Ilic non ha dubbi | Andrà al Barcellona per me Poi il commento sui tempi di recupero dell’attaccante.

Il preparatore della Serbia: Vlahovic andrà al Barcellona, per me. Deve rinnovare la sua carrieraUno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus che oggi è ai box ... milannews.it

Juventus, il preparatore della Serbia su Vlahovic: Per me andrà al BarcellonaLa Juventus 2.0 targata Luciano Spalletti probabilmente non ripartirà da Dusan Vlahovic. Che però, nella stagione 2025/26, potrebbe avere. tuttomercatoweb.com

Ilic (preparatore Serbia): «Vlahovic ama l’Italia, ma secondo me andrà al Barcellona» #milanpress x.com

Dusan #Ilic, preparatore della Nazionale serba, non ha dubbi: #Vlahovic andrà al #Barcellona - facebook.com facebook