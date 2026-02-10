Il ‘vulcanino’ di Tredozio sbarca in tv a L’Eredità | cos’è e dove si trova

Il vulcanino di Tredozio, conosciuto come il più piccolo d’Italia, ha fatto il suo debutto in televisione. Lo scorso sabato sera, durante la puntata di ‘L’eredità’ condotta da Marco Liorni su Rai 1, il piccolo vulcano ha attirato l’attenzione di molti. La sua presenza in TV ha sorpreso gli abitanti della zona, che spesso lo considerano solo un curioso fenomeno naturale. Ora il vulcanino diventa un protagonista, portando Tredozio e la valle del Montone sotto i riflettori.

Forlì, 10 febbraio 2026 – Il vulcano del Monte Busca, in Comune di Tredozio, ma nel versante della valle del Montone verso Portico, detto anche il vulcanino più piccolo d'Italia, è salito alla ribalta della notorietà lo scorso sabato sera, durante la trasmissione di Rai 1 'L'eredità', condotta da Marco Liorni. La domanda all'interno del noto gioco a quiz chiedeva: 'Dove si può visitare il Vulcano del Monte Busca, considerato tra i più piccoli del suo genere?' Il concorrente doveva trovare la risposta esatta fra quattro: Isola di Filicudi, colline romagnole (la giusta, del valore di 30.000 euro), ghiacciaio delle Dolomiti, penisola sorrentina.

