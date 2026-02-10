Il volto del vampiro ricreato dopo 400 anni

Da today.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di scienziati ha ricreato il volto di un uomo morto 400 anni fa, identificato come un presunto vampiro. I resti dell’uomo furono mutilati all’epoca per evitare che si trasformasse in un essere soprannaturale. Ora, grazie a nuove tecniche, gli scienziati sono riusciti a ridisegnare il suo volto, offrendo un’immagine più chiara di come potrebbe essere stato.

Un team di scienziati ha ricreato il volto di un uomo morto 400 anni fa, un presunto "vampiro", i cui resti furono mutilati proprio per impedirne la sua "trasformazione". Ritrovato in un cimitero a Racesa, nella Croazia orientale, il corpo era stato mutilato e sepolto oltre quattro secoli fa. Gli esperti hanno spiegato che nella tradizione slava dell'epoca, si credeva che l'anima di una persona rimanesse attaccata al corpo per 40 giorni dopo la morte. Se si temeva che l'individuo potesse resuscitare come vampiro, si potevano adottare misure preventive come impalare, bruciare o decapitare il cadavere.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Vampiro Resti

Il vampiro della Croazia, il suo volto riportato in vita dopo 400 anni

Gli scienziati in Croazia hanno ricostruito il volto di un uomo decapitato 400 anni fa.

Ultima lettera in Danimarca: chiude il servizio postale dopo oltre 400 anni

Dopo oltre quattrocento anni di servizio, il servizio postale danese chiude le sue attività, con il calo del volume di lettere che ha reso insostenibile l’operazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vampiro Resti

Argomenti discussi: Ultimi giorni di immersione storiografica: fino a domenica la mostra su Valvasor al Castello di San Giusto; Il cinema allo specchio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.