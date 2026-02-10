Il volto del vampiro ricreato dopo 400 anni

Un team di scienziati ha ricreato il volto di un uomo morto 400 anni fa, identificato come un presunto vampiro. I resti dell’uomo furono mutilati all’epoca per evitare che si trasformasse in un essere soprannaturale. Ora, grazie a nuove tecniche, gli scienziati sono riusciti a ridisegnare il suo volto, offrendo un’immagine più chiara di come potrebbe essere stato.

Un team di scienziati ha ricreato il volto di un uomo morto 400 anni fa, un presunto "vampiro", i cui resti furono mutilati proprio per impedirne la sua "trasformazione". Ritrovato in un cimitero a Racesa, nella Croazia orientale, il corpo era stato mutilato e sepolto oltre quattro secoli fa. Gli esperti hanno spiegato che nella tradizione slava dell'epoca, si credeva che l'anima di una persona rimanesse attaccata al corpo per 40 giorni dopo la morte. Se si temeva che l'individuo potesse resuscitare come vampiro, si potevano adottare misure preventive come impalare, bruciare o decapitare il cadavere.

