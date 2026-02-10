Il volley S3 riparte con sette tappe verso il Campionato Europeo

Questa stagione di volley S3 riparte con sette tappe che porteranno verso il Campionato Europeo. La novità sta anche nel fatto che il volley si presenta come uno sport che unisce marketing e iniziative sociali, puntando su giovani, inclusione e partecipazione. Un modo per coinvolgere più persone e far crescere il movimento.

Il volley marketing e sociale si intreccia in una nuova stagione promozionale che mette al centro lo sport giovane, l’inclusione e la partecipazione. Il Volley S3 torna protagonista con un tour itinerante pensato per abitare il territorio, stimolando l’interazione tra famiglie, ragazzi e società sportive, e per accompagnare simbolicamente il cammino dell’Europeo di pallavolo che si svolgerà in Italia. Il progetto si fonda su gioco, socialità e partecipazione, trasformando ogni tappa in una festa all’aria aperta con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pallavolo. Si privilegiano principi come rispetto delle regole, inclusione, condivisione e spirito di squadra, elementi fondamentali della filosofia del Volley S3. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Il volley S3 riparte con sette tappe verso il Campionato Europeo Approfondimenti su Volley S3 Volley, riparte il campionato di B: Rossopomodoro Palermo all’assalto della Sicily Il campionato di Serie B maschile di volley, girone H, riprende dopo la pausa natalizia con la penultima giornata del girone di andata. Riparte il campionato: la Dream Volley sfida Fiamma Torrese per blindare il primato Domenica prossima si riprende il campionato di B2 femminile con la sfida tra Dream Volley Nardò e Fiamma Torrese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Volley S3 Argomenti discussi: Il Volley S3 riparte con nuove tappe sul cammino del Campionato Europeo. Ecco le città coinvolte. Federvolley. Pallavolo protagonista in 7 piazze italiane con il Volley S3Sport, divertimento, inclusione e un filo diretto con la grande pallavolo internazionale. secolo-trentino.com Il circuito dell' S3 riparte da ParmaPARMA-Il Volley S3 riparte da Parma. Dopo la pausa estiva, venerdì 3 ottobre, sul giardino pubblico di Parco Ducale, il Tour della Schiacciata regalerà sorrisi ed emozioni ai giovanissimi studenti e ... corrieredellosport.it Il #VolleyS3 riparte accompagnando il cammino del Campionato Europeo!! Le città coinvolte: Catania 16.4, Napoli 22.4, Modena 8.5, Bari 15.5, Torino 21.5, Milano 26.5 e Roma in ottobre con data da definire. News: federvolley.it/node/132662 x.com Congratulazioni al nostro campione europeo! Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si congratulano con grande orgoglio con il nostro concittadino Luigi Di Rubba, che pochi minuti fa ha conquistato il titolo di Campione Europeo al 53° Campionato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.