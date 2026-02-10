Il Venezia crolla in casa Modena corsaro al Penzo | i canarini vincono 2-0
Il Venezia perde in casa contro il Modena, che conquista i tre punti al Penzo con un secco 2-0. I padroni di casa non trovano la strada giusta e il match si mette subito in salita. I canarini dimostrano di essere più determinati e portano a casa la vittoria, interrompendo una lunga serie di successi del Venezia.
Si interrompe l'incredibile striscia di vittorie consecutive del Venezia. Martedì sera contro il Modena, tra le mura amiche dello stadio Penzo, i lagunari sembrano per lunghi tratti irriconoscibili, protagonisti di un possesso palla sterile e inconcludente. L'assenza di Yeboah, fermo a causa di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il Venezia al Penzo contro il Modena. Stroppa: «Mantenere la mentalità, avversari vicini»
Questa sera il Venezia ospita il Modena allo stadio Penzo per la 24ª giornata di serie B.
Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top
La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta.
