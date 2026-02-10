Gli scienziati in Croazia hanno ricostruito il volto di un uomo decapitato 400 anni fa. Lo hanno fatto per capire meglio la storia di un presunto vampiro, un personaggio che fino a poco tempo fa sembrava solo leggenda. Ora, grazie alle tecniche moderne, possiamo vedere come fosse davvero quell’uomo che, secondo le credenze dell’epoca, avrebbe potuto trasformarsi in un vampiro.

(LaPresse) Gli scienziati hanno ricreato il volto di un uomo che era stato decapitato per impedire che diventasse un vampiro. Ritrovato in un cimitero a Racesa, nella Croazia orientale, il corpo era stato mutilato e sepolto oltre 400 anni fa. Gli esperti hanno spiegato che nella tradizione slava dell’epoca, si credeva che l’anima di una persona rimanesse attaccata al corpo per 40 giorni dopo la morte. Se si temeva che l’individuo potesse resuscitare come vampiro, si potevano adottare misure preventive come impalare, bruciare o decapitare il cadavere. Gli studiosi sono riusciti a ricostruire virtualmente il cranio dell’uomo utilizzando l’intelligenza artificiale e i dati di una TAC. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il vampiro della Croazia, il suo volto riportato in vita dopo 400 anni

