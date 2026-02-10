Il trekking delle donne

L’8 marzo, donne di tutte le età si preparano a percorrere insieme un percorso di 7,5 km tra le strade della città. È un cammino semplice e piacevole, pensato per celebrare le donne e la loro storia. Partiranno con entusiasmo, pronte a vivere un momento di condivisione e di riconoscimento, tra ricordi e momenti di socialità.

Lo senti il richiamo? L'8 marzo vi prenderemo per mano in un abbraccio circolare di 7,5 km, un percorso facile e seducente che accarezza la città, dove ogni passo è un bacio rubato alla storia di donne audaci. Parti con la nostra guida Aurora dalla Bra, dalla statua di Vittorio Emanuele

