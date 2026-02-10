Questa mattina, molti escursionisti si sono riuniti per il trekking dell'acqua, un percorso di 8 km che si snoda sul versante orientale del Monte Baldo. La guida ha accompagnato i partecipanti tra boschi, mulini e ville storiche, permettendo di scoprire angoli nascosti e incontaminati della natura. La giornata, dedicata alla giornata mondiale dell’acqua, ha attirato appassionati di trekking e famiglie in cerca di un’esperienza all’aria aperta.

