Il ’Tacca’ verso il futuro Alla scuola del marmo nuovi strumenti tecnologici e digitali

Alla scuola del marmo ’Tacca’ arrivano strumenti tecnologici nuovi di zecca. Con i fondi del Pnrr, hanno acquistato un macchinario a controllo numerico del valore di 50mila euro. Questo apparecchio permette di realizzare bassorilievi, incisioni e contorni più velocemente e con maggiore precisione, usando disegni in Cad. La scuola punta a modernizzare la produzione e a preparare meglio gli studenti alle richieste del mercato.

Aria di novità alla scuola del marmo 'Tacca'. Grazie ai fondi del Pnrr è stato acquistato un macchinario a controllo numerico che velocizza e ottimizza la produzione, del valore di 50mila euro: realizza bassorilievi, incisioni, contorni tramite un disegno in Cad. Ed è stata aggiornata pure l'aula di informatica, quella con la grande lavagna interattiva connessa a tutti i computer della stanza: il docente Andrea Nicoli (conosciuto nella scuola come Iuri) ci accompagna orgoglioso a visitarla. Tra i programmi utilizzati ci sono Autocad, con cui viene fatto un progetto per gli esami di maturità, e Aspire, usato per la macchina a controllo numerico.

