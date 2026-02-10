Il supercaccia franco-tedesco al capolinea Resta solo quello di Gb Italia

Dopo il fallimento del progetto di un supercaccia europeo, Francia e Germania si sono tirate indietro. Ora tocca a Regno Unito, Italia, Spagna e Giappone lavorare insieme per sviluppare un nuovo velivolo militare. La partnership tra i paesi si fa più concreta mentre il progetto iniziale si spegne.

Il progetto di un supercaccia europeo, inizialmente sostenuto da Francia e Germania, è giunto al capolinea, lasciando spazio a una collaborazione tra Regno Unito, Italia, Spagna e Giappone per lo sviluppo di un nuovo velivolo militare. La decisione, maturata a fronte di divisioni interne tra i Paesi europei, segna una svolta nella strategia di emancipazione tecnologica dal dominio americano nel settore della difesa. La possibile adesione di Berlino al progetto anglo-italo-spagnolo-giapponese potrebbe ulteriormente rafforzare questa nuova alleanza. La prospettiva di un’Europa capace di progettare e produrre autonomamente sistemi d’arma di ultima generazione si è infranta contro la realtà delle priorità nazionali e delle difficoltà di convergenza industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il nuovo caccia franco-tedesco sembra essere ormai lontano dall’andare in porto.

Il super caccia di Parigi e Berlino è morto, fallito il programma franco-tedesco?(Adnkronos) - Il super caccia franco-tedesco Fcas, a cui è associata anche la Spagna, è 'morto'. Lo hanno detto a Politico quattro fonti di Parigi e Berlino, mentre una fonte vicina al presidente fran ... msn.com

Difesa, il super caccia franco-tedesco è morto: fallito il progetto. Ma il suo rivale italiano va forteBerlino sta valutando con discrezione la possibilità di partecipare al programma rivale per la realizzazione di un jet da combattimento ... affaritaliani.it

