Il sud pontino come modello | anche Terracina premiato Comune riciclone

Terracina si conferma esempio nel sud pontino. Questa mattina, durante l’Ecoforum a Latina, il Comune ha ricevuto il premio di Comune Riciclone da Legambiente. L’attestato arriva perché nel 2025 ha superato il 65% di raccolta differenziata, confermando il suo impegno nel riciclo e nella tutela ambientale. La città si distingue ancora come modello di gestione sostenibile dei rifiuti.

Terracina, 10 febbraio 2026 – Anche quest'anno Terracina ha ricevuto il premio di Comune Riciclone da Legambiente, che nell'appuntamento a Latina con l'edizione provinciale degli Ecoforum ha consegnato l'attestato di Comune Riciclone 2025 a tutti i Comuni che hanno raggiunto e superato il 65% di differenziata. Terracina ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata. "Un risultato importante, che conferma l'impegno della nostra città sul fronte della sostenibilità e dell'economia circolare", ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Maurizio Casabona, che ieri ha ritirato l'attestato che premia Terracina come Comune Riciclone.

