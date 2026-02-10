Questa sera la canzone torna a far battere il cuore degli innamorati. Una voce speciale la ripropone dal vivo, pronta a emozionare chi ascolta. Il successo di questo brano, che ha attraversato decenni, si rinnova con una versione moderna pensata per la festa degli innamorati.

La celebre melodia di Quando quando quando rivive grazie a una voce straordinaria che promette di far emozionare il pubblico. La celebre melodia di Quando quando quando rivive grazie a una voce straordinaria che promette di far emozionare il pubblico per San Valentino In occasione dello Speciale San Valentino, il 10 febbraio debutta in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di DOLCEVITA Noorè. Si tratta di una versione inglese estremamente emozionante di Quando quando quando, considerata la canzone d’amore più evocativa di ogni epoca. Dietro lo pseudonimo Noorè si nasconde Eleonora Porciatti, voce solista del trio Le Dolce Vita, un’artista caratterizzata da una timbrica luminosa e raffinata che riesce a unire con naturalezza eleganza e modernità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il successo di Quando quando quando torna per gli innamorati

Approfondimenti su Quando quando quando

#Dolcevita-Noore` || La cantante Dolcevita Noorè ha pubblicato una nuova versione di “Quando Quando Quando”.

Gli auguri di Piciocchi, attuale capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale e ex vicesindaco, sono caratterizzati da un tono diretto e sobrio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

mi sono innamorato di queste due

Ultime notizie su Quando quando quando

Argomenti discussi: Quando la cultura funziona sui social: la testimonianza di Sami Modiano conquista oltre 530 mila persone; La campionessa Vonn e la caduta: cosa è successo e quando tornerà in pista; 30.000 spettatori, quando la cultura assicurativa diventa rappresentanza. Il successo della trasmissione televisiva targata Sna; Fucecchio. Quando la danza diventa messaggio: grande successo per il flash mob degli studenti del Checchi.

Australian Open, Sinner: Quanto successo a Musetti ti fa capire l’imprevedibilità del tennisTennis - Interviste | A prescindere dal recupero di Djokovic, ci sarà molta tensione ha affermato Jannik Sinner. Affrontarlo qui è una delle sfide più difficili di questo sport ... ubitennis.com

Quando il successo degli altri fa male: l’invidia al lavoro come emozione rivelatriceMonica, ti scrivo perché sempre più spesso in ufficio provo dell’invidia e non so più come gestire questa emozione che mi sta consumando. In particolare, provo un’invidia fortissima verso una collega ... iodonna.it

LA VIRTUS RIPARTE. Torna al successo Virtus Bologna, che regola senza troppi problemi una Pallacanestro Brescia spenta e opaca. - facebook.com facebook