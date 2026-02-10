La polemica tra Roberto Minenna e il governo si infiamma ancora una volta. Dopo aver criticato il Mes, ora si mette anche a manipolare immagini di Mattarella, scatenando reazioni. L’ex consulente della Cgil, passato dall’essere assessore al Bilancio grillino al sostenitore del “Piano B” di uscita dall’euro con la Lega, si lascia andare a nuove uscite online che alimentano il dibattito politico.

La foto taroccata con il Presidente della Repubblica. Fonte: Marcellominenna.it L’ex dg (M5s) delle Dogane, ora assessore (FI) in Calabria, tarocca con l’IA una foto con il Capo di stato. Già nel 2019 fece una figuraccia globale usando senza autorizzazione il logo del Fondo salva stati. "Graphical rendering" fu la sua imbarazzata giustificazione (poi rimossa) La rivendicazione di Askatasuna dopo il corteo. Sono violenti, ma parlano chiaro E’ passato dall’essere consulente della Cgil a sostenitore del “Piano B” di uscita dall’euro quando la Lega è arrivata al governo, dall’essere assessore al Bilancio della grillina Virginia Raggi a Roma a diventare assessore al Bilancio del forzista Roberto Occhiuto in Calabria, con in mezzo le ambizioni di diventare ministro dell’Economia di Giuseppe Conte o presidente della Consob ridotte all’incarico di direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in area M5s. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il secondo tragico Minenna, dopo il Mes ora photoshoppa pure Mattarella

