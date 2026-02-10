Il salto d' argento d Nika Prevc Così la Slovenia riesce a esaltare il talento

A Predazzo, il salto d'argento di Nika Prevc ha portato la Slovenia a festeggiare con entusiasmo. La gara si è svolta davanti a un pubblico compatto di appassionati, tra bandiere, cori e volti arrossati dal freddo. La giovane atleta ha dimostrato di avere talento e determinazione, lasciando tutti a bocca aperta con un volo che ha incantato gli spettatori.

A Predazzo, ai piedi del trampolino, la cosa che colpisce non è solo il rumore: è la densità. Bandiere, cori, facce arrossate dal freddo. Tutti in attesa di vedere scendere Nika Prevc, 20 anni, considerata il talento più luminoso della sua generazione: campionessa del mondo su trampolino normale e grande nella scorsa stagione, due volte regina della Coppa del mondo, che proprio a Milano Cortina 2026 ha conquistato la sua prima medaglia olimpica, color argento. È la seconda più giovane di cinque fratelli, tutti saltatori: il padre, Dare, fa l’arbitro internazionale e manda avanti un’azienda di mobili; il fratello maggiore, Domen Prevc, è arrivato settimo nella gara maschile dopo aver vinto due titoli mondiali.🔗 Leggi su Ilfoglio.itImmagine generica

