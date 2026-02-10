Questa mattina, gli atleti europei hanno rafforzato la loro posizione nel medagliere ai Giochi Olimpici. In una giornata meno seguita rispetto a quella di domenica, l’Europa mantiene il suo vantaggio nel conto delle medaglie, dimostrando di essere ancora protagonista nello sport internazionale.

In una giornata meno televisiva di quella di domenica, gli atleti Ue consolidano il primato nel ranking mondiale delle medaglie. La Norvegia conferma il secondo posto, mentre la Svizzera scavalca gli Stati Uniti, che si fanno superare anche dal Giappone. Svizzera e Norvegia sono stati geograficamente e culturalmente europei, benché non appartenenti all’Unione. Per adesso la forza complessiva dell’Europa è devastante. La sola Ue fa 28 medaglie su 55. Se aggiungessimo Svizzera e Norvegia saremmo a 39 su 55. Malgrado molte attenzioni siano state rivolte alle vicende operatorie di Lindsey Vonn e alle medaglie che si rompono appena appese al collo dei vincitori, le cinque gare da medaglia di ieri hanno visto Casa Europa aggiudicarsi due ori e tre argenti Ci hanno pensato innanzitutto i nostri due specialisti di sci alpino, Vincent Kriechmaier e Manuel Feller, rispettivamente di Linz e di St. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il salto con gli sci consolida il primato Ue ai Giochi Olimpici

Approfondimenti su Giochi Olimpici

Il salto con gli sci resta uno degli sport più vecchi dei Giochi invernali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giochi Olimpici

Argomenti discussi: Salto con gli sci, i convocati e le convocate dell'Italia per Milano Cortina 2026: la squadra completa; Milano-Cortina, ipotesi Penisgate per il salto con gli sci: cosa significa e a cosa serve; Iniezioni nel pene per migliorare le prestazioni? Sospetti sul salto con gli sci a Milano-Cortina; A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming.

Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: la guida alla gara a squadre miste, storia, attualità, medaglieIl quarto dei sei appuntamenti previsti nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà l'unico congiunto fra entrambi i ... oasport.it

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 10 febbraio, tv, streaming, italiani in garaPrima gara a squadre delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il salto con gli sci. Sul trampolino di Predazzo entra in scena oggi la ... oasport.it

Il Messaggero. Toneloom · Violin. Il curling fa parte dei giochi olimpici solo dal 1998, anche se una gara di curling maschile si tenne ai primi giochi invernali di Chamonix nel 1924. Vediamo come funziona questo sport e chi sono gli italiani in gara alle Olimpia facebook

#MilanoCortina2026 già nella storia! Primo record ai Giochi Olimpici Invernali: mai l' #ItaliaTeam aveva vinto più di tre medaglie nello stesso giorno! bit.ly/4qkI6Y5 @milanocortina26 x.com