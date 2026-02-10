Oggi a Milano apre i battenti la BIT 2026, la Borsa internazionale del turismo. Alla fiera si incontrano destinazioni, tour operator e professionisti pronti a promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e rispettoso dei territori. L’obiettivo è far conoscere proposte di qualità che puntano sulla consapevolezza e sulla tutela dell’ambiente.

Razzante Apre i battenti oggi a Milano la BIT 2026, Borsa internazionale del turismo, una vetrina che riunisce destinazioni, operatori e professionisti attorno a un’idea di viaggio consapevole, di qualità e rispettoso dei territori. Un principio chiave del turismo è che la tecnologia resta uno strumento e la vera differenza la fa il fattore umano, che si nutre di relazioni, fiducia e capacità di ascolto. La reale evoluzione riguarda l’infrastruttura tecnologica che supporta il settore e risponde in tempo reale alle esigenze dei viaggiatori, grazie ad alcune soluzioni come gli algoritmi predittivi, l’automazione dei processi, l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa e i modelli di decision making che amplificano il ruolo delle persone, senza mai sostituirle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ruolo dell’IA per un turismo sostenibile

A Milano si svolge la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, ospitato presso il Palazzo del Ghiaccio.

La crescente affluenza di visitatori ha reso fondamentale la gestione sostenibile delle Aree Naturali Protette.

TIS 2025: epicentro mundial de innovación turística con IA, robótica y sostenibilidad

Domani, 10 febbraio 2026, prende il via a Milano la BIT, appuntamento di riferimento per l’industria del turismo internazionale. Un avvio che conferma il ruolo strategico del comparto per il Paese: secondo ENIT, nel 2025 il turismo ha generato oltre 237 miliardi facebook