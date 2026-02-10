Il ruolo dell’IA per un turismo sostenibile
Oggi a Milano apre i battenti la BIT 2026, la Borsa internazionale del turismo. Alla fiera si incontrano destinazioni, tour operator e professionisti pronti a promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e rispettoso dei territori. L’obiettivo è far conoscere proposte di qualità che puntano sulla consapevolezza e sulla tutela dell’ambiente.
Razzante Apre i battenti oggi a Milano la BIT 2026, Borsa internazionale del turismo, una vetrina che riunisce destinazioni, operatori e professionisti attorno a un’idea di viaggio consapevole, di qualità e rispettoso dei territori. Un principio chiave del turismo è che la tecnologia resta uno strumento e la vera differenza la fa il fattore umano, che si nutre di relazioni, fiducia e capacità di ascolto. La reale evoluzione riguarda l’infrastruttura tecnologica che supporta il settore e risponde in tempo reale alle esigenze dei viaggiatori, grazie ad alcune soluzioni come gli algoritmi predittivi, l’automazione dei processi, l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa e i modelli di decision making che amplificano il ruolo delle persone, senza mai sostituirle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Domani, 10 febbraio 2026, prende il via a Milano la BIT, appuntamento di riferimento per l’industria del turismo internazionale. Un avvio che conferma il ruolo strategico del comparto per il Paese: secondo ENIT, nel 2025 il turismo ha generato oltre 237 miliardi facebook
