Il robot Da Vinci entra in azione Chirurgia sempre più mininvasiva Salto di qualità per il San Giuseppe

Il robot Da Vinci è stato appena usato per la prima volta nella sala operatoria 6 dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’intervento segna un passo avanti per la chirurgia mini invasiva, che ora può contare su questa tecnologia avanzata. I medici sono pronti a sfruttare al massimo questa novità, puntando a interventi più precisi e meno invasivi per i pazienti.

EMPOLI Il robot Da Vinci è entrato in azione. Nella sala operatoria numero 6 è iniziata una nuova fase per l’attività chirurgica dell’ ospedale San Giuseppe. Il primo intervento è stato una prostatectomia radicale, eseguita dal chirurgo urologo Agostino Tuccio (nella foto in alto a destra). Un momento concreto, fatto di competenze, lavoro di squadra e tecnologia, che ha dato avvio alla chirurgia robotica assistita a Empoli. Il risultato è stato reso possibile anche grazie al contributo fornito dalla Fondazione CR Firenze, che ha sostenuto l’arrivo del sistema robotico in ospedale. Il nuovo Da Vinci è arrivato in ospedale lo scorso 29 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

All'ospedale di Reggio Emilia è stato installato il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate per la chirurgia robot-assistita.

Questa mattina all’ospedale San Giuseppe di Empoli è stato effettuato il primo intervento con il nuovo robot Da Vinci.

