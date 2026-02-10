Il regista è finito sotto i riflettori perché nel suo ultimo film ha citato una contessa toscana senza il permesso della famiglia La decisione del Tribunale

Da iodonna.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Virzì torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi diversi. Il regista è finito sotto i riflettori dopo aver inserito nel suo ultimo film,

P aolo Virzì è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta però le questioni personali non c’entrano: sotto accusa, il film Cinque secondi, appena arrivato nelle sale. Il regista è stato denunciato da Stefano Guelfi Camaiani, nobile fiorentino nipote di Matilde Guelfi Camaiani, contessa toscana alle cui vicende il film si ispira. “Cinque secondi” è il nuovo film di Paolo Virzì. Con un Valerio Mastandrea intenso e tormentato X Paolo Virzì e la denuncia: ecco cosa è successo. Al centro della querelle c’è proprio la rappresentazione della figura della nobildonna. Leggi anche › Paternità, lutto e rinascita: Virzì torna al cinema con “Cinque secondi”, il suo film più doloroso Ecco perché il nipote ha fatto causa al regista e alle due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo Production srl e la Indiana Production srl, perché non ci sarebbero stati accordi per l’utilizzo del nome della famiglia Guelfi Camaiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il regista 232 finito sotto i riflettori perch233 nel suo ultimo film ha citato una contessa toscana senza il permesso della famiglia la decisione del tribunale

© Iodonna.it - Il regista è finito sotto i riflettori perché nel suo ultimo film ha citato una contessa toscana senza il permesso della famiglia. La decisione del Tribunale

Approfondimenti su Contessa Toscana

Paolo Virzì e il film “Cinque secondi” in tribunale. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione: “La famiglia è rappresentata come decaduta”

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.

Famiglia nel bosco, oggi la decisione del tribunale: perché i bambini potrebbero tornare a casa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Contessa Toscana

Argomenti discussi: Blue Beetle, il regista afferma che il suo viaggio nel DC Universe ‘non è ancora finito’: Continuerà, in qualche modo; Per Sempre, recensione del cortometraggio di e con Romano Reggiani; Marco Balich, chi è il mago italiano della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: il matrimonio finito e la casa nel...; Il regista Jacob Tierney: In Heated Rivarly il sesso è un linguaggio.

Presence in blu-ray, ecco perché Steven Soderbergh è finito nella Midnight FactoryIl regista sempre pronto ad abbracciare generi diversi, con la sua suggestiva ghost-story si è meritato la distribuzione in homevideo nella Midnight Factory con un'edizione tecnicamente eccellente. Ma ... movieplayer.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.