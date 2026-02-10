Il regista è finito sotto i riflettori perché nel suo ultimo film ha citato una contessa toscana senza il permesso della famiglia La decisione del Tribunale
Paolo Virzì torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi diversi. Il regista è finito sotto i riflettori dopo aver inserito nel suo ultimo film,
P aolo Virzì è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta però le questioni personali non c’entrano: sotto accusa, il film Cinque secondi, appena arrivato nelle sale. Il regista è stato denunciato da Stefano Guelfi Camaiani, nobile fiorentino nipote di Matilde Guelfi Camaiani, contessa toscana alle cui vicende il film si ispira. “Cinque secondi” è il nuovo film di Paolo Virzì. Con un Valerio Mastandrea intenso e tormentato X Paolo Virzì e la denuncia: ecco cosa è successo. Al centro della querelle c’è proprio la rappresentazione della figura della nobildonna. Leggi anche › Paternità, lutto e rinascita: Virzì torna al cinema con “Cinque secondi”, il suo film più doloroso Ecco perché il nipote ha fatto causa al regista e alle due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo Production srl e la Indiana Production srl, perché non ci sarebbero stati accordi per l’utilizzo del nome della famiglia Guelfi Camaiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Paolo Virzì e il film “Cinque secondi” in tribunale. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione: “La famiglia è rappresentata come decaduta”
Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.
