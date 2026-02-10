Paolo Virzì torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi diversi. Il regista è finito sotto i riflettori dopo aver inserito nel suo ultimo film,

P aolo Virzì è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta però le questioni personali non c’entrano: sotto accusa, il film Cinque secondi, appena arrivato nelle sale. Il regista è stato denunciato da Stefano Guelfi Camaiani, nobile fiorentino nipote di Matilde Guelfi Camaiani, contessa toscana alle cui vicende il film si ispira. “Cinque secondi” è il nuovo film di Paolo Virzì. Con un Valerio Mastandrea intenso e tormentato X Paolo Virzì e la denuncia: ecco cosa è successo. Al centro della querelle c’è proprio la rappresentazione della figura della nobildonna. Leggi anche › Paternità, lutto e rinascita: Virzì torna al cinema con “Cinque secondi”, il suo film più doloroso Ecco perché il nipote ha fatto causa al regista e alle due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo Production srl e la Indiana Production srl, perché non ci sarebbero stati accordi per l’utilizzo del nome della famiglia Guelfi Camaiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista è finito sotto i riflettori perché nel suo ultimo film ha citato una contessa toscana senza il permesso della famiglia. La decisione del Tribunale

Approfondimenti su Contessa Toscana

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.

Ultime notizie su Contessa Toscana

