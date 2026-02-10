Il ' Ragnetto Rosso' mette in pericolo la raccolta delle fragole

Coldiretti Caserta segnala un aumento del ragnetto rosso nelle serre dell’agro aversano. Le coltivazioni di fragole sono a rischio e molti agricoltori sono preoccupati per le prossime raccolte. La presenza di questo parassita sta già causando danni significativi alle piante, e si teme che, se non si interviene subito, le produzioni di fragole possano diminuire drasticamente. Gli agricoltori chiedono interventi rapidi per contenere l’infestazione e salvare il raccolto.

Coldiretti Caserta lancia l'allarme del 'ragnetto rosso' che sta mettendo in pericolo le coltivazioni di fragole in serra nell'agro aversano. A lanciare l'allarme è Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta, che in una nota spiega: "le coltivazioni di fragole costituiscono una filiera importante per l'agricoltura della regione Campania e del basso casertano in particolare. Oltre alla concorrenza sleale da parte di Paesi che esportano prodotto sottocosto, i nostri produttori devono fare i conti anche con gli insetti che attaccano le produzioni". Le fragole del basso Casertano sono tra le più importanti in Italia, "un prodotto fresco e saporito", sottolinea l'associazione, che ha conquistato il mercato italiano ed europeo, anche per questo l'allarme non deve essere sottovalutato.

